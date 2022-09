Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesince, her yıl olduğu gibi bu yıl da trafik kazası tatbikatı gerçekleştirdi. Trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen tatbikatta, yol trafik güvenliği sistemini sürekli iyileştirmek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve ciddi yaralanmaları engellemek amacıyla birçok birim koordineli olarak yer aldı.

2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesi sebebiyle düzenlenen tatbikatta, yolun bir kısmında aşırı yağıştan dolayı toprak kayması oluştuğu ve bunun sonucunda Büyükşehir Belediyesine ait bir aracın kaza yaptığı senaryosu canlandırıldı. İlgili birçok daire başkanlığı personelinin katıldığı tatbikat ile katılan birimlerin yol üzerinde yaşanan herhangi bir afet durumundaki hareket tarzları, kaza alanı trafik güvenliği ve sonrasında yapılacak olan iş ve işlemlerle ilgili farkındalık sağlandı.

Tatbikatta Ulaşım Dairesi yer tespiti, tatbikat esnasında trafik güvenliğinin sağlanması ve koordinasyonu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tahribatta oluşan yolun bakım ve onarımı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi tampon sökülmesi için ekip ve ekipman temini, kazadan sonra aracın çekilmesi, İtfaiye Dairesi tatbikatta oluşabilecek acil durumlara karşı müdahale, Zabıta Dairesi trafik düzeninin sağlanması, Sağlık İşleri Dairesi yaralılara müdahale, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi kaza sonrası yol temizliği, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi senaryonun hayata geçirilmesi, Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü ise tatbikatın YTG çerçevesinde raporlanması konularında katkıda bulundu.

2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesi sebebiyle bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Ulaşım Dairesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, “Biz şoförlerimizi düşmüş oldukları her türlü zor durumdan kurtarmak için gerekli bilişsel tatbikatlarımızı yapıyoruz. Maalesef hiç kimsenin arzu etmediği ve hepimizi üzen kazalar oluyor. Gerek kazalarda, gerekse de tatbikat alanlarımızda diğer birimlerle koordinasyonlu iş yürütmenin önemini, şoförlerimize ve tüm personelimize anlatmak istiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki, asıl kaza anında değil, kaza anından sonra alınacak tedbirlerin çok önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Genelde yaralanmalar ve can kayıplarının daha çok kazalardan sonraki hareket tarzlarından oluştuğunu belirten Demir, “Bu yüzden de şoförlerimize böyle durumlarda en iyi davranış şekillerini öğretmeye çalışıyoruz. Bu tatbikatta tek bir birim olarak hareket etmek yerine, birçok birimin de ihtiyacını duymaktayız. Önemli olan bu birimlerle olan senkronizasyonu yakalayabilmek ve koordinasyon içerisinde hareket edebilmek. Gerçekten çok yararlı bir tatbikat oldu. Her birim kendi görevini daha iyi nasıl yapacağını kavramış oldu” dedi.