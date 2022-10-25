Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan karakolda doldur boşalt esnasında kazayla kendini silahla vuran uzman çavuş Özkan Karakaya(26) memleketi Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan karakolda doldur boşalt esnasında kazayla kendini silahla vuran uzman çavuş Özkan Karakaya(26) memleketi Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Karakolunda görevli uzman çavuş Özkan Karakaya (26) iddiaya göre geçtiğimiz hafta doldur boşalt yaptığı esnada kazara kendini vurmuştu. Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden uzman çavuş Özkan Karakaya’nın cenazesi, Erzincan’da silah arkadaşları tarafından yapılan törenin ardından memleketi Balıkesir’in Dursunbey İlçesine uğurlandı. Dursunbey’e bağlı kırsal Aşağı Akçaalan mahallesine getirilen Karakaya’nın cenazesinde gözyaşları sel olurken, Anne Fatma Ceyhan ve Baba Hikmet Karakaya güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazına Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Dursunbey Belediye Başkan vekili Sadettin Aslan, ilçe protokolü, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Özkan Karakaya’nın cenazesi mahalle mezarlığına defin edildi.