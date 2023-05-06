Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza sonrası zabıta ekiplerinin duyarsız kaldığını iddia eden bir vatandaş duruma tepki gösterdi.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde Çorlu Belediyesi karşısında meydana geldi. Mahmut Gazi D. idaresindeki araç, karşıdan karşıya geçen Fatmagül A.’ya (68) çarptı. Kazada yaralanarak yere yığılan yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gergin anlar yaşandı

Öte yandan yaralı kadına yardım eden bir vatandaş, kazaya kayıtsız kaldığını öne sürdüğü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta ekibine tepki gösterdi. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı.