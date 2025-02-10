Eskişehir’de yaşanan küçük çaplı trafik kazasının ardından caddede araç yoğunluğu oluşmaması için hızlı bir şekilde olay yerinin fotoğrafını çekip aralarında tutanak tutan 2 sürücünün sakin tutumu göze çarptı.

Olay, bugün saat 11.45’te Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken yayalara yol vermek için duran 26 AGF 991 hafif ticari otomobile arkasından 26 DF 543 başka hafif ticari araç fren yapamayıp çarptı. Ufak çaplı maddi hasarın oluştuğu kaza sonucunda aracın plakası düştü. Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler hemen araçların fotoğrafını çekip aralarında tutanak tuttu. Caddedeki trafiğin tıkanmaması için hızlı ve soğukkanlı hareket eden duyarlı sürücüler, görenlerin takdirini topladı.