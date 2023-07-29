Adıyaman’da, otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırım kenarındaki temizlik görevlisine çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Biçer idaresindeki 07 ATC 34 plakalı otomobil ile Hasan Alagöz idaresindeki 06 CUB 817 plakalı hafif ticari araç, Zey Caddesi ile Hısnı Mansur Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırım kenarında temizlik yapan Adıyaman Belediyesi’nde görevli temizlik işçisi Nurettin Yıldırım’a, çarptı. Kazada yaralanan temizlik görevlisi Nurettin Yıldırım, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.