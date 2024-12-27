Karabük’ün Safranbolu ilçesinde frenleri tutmayan bir otomobilin restoran bahçesine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Restoran sahibi ise "Misafirimiz olun ama aracınızla girmeyi düşünmeyin. Çünkü çok masraf oluyor" diyerek durumu ’ti’ye aldı.

Kaza Sadri Artunç Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan 78 SN 278 plakalı otomobil frenlerinin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkaran bir restoranın bahçesindeki dekora çarptı. Maddi hasarla sonuçlanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri zarar gören Gültekin Burhan, "Buyurun gelin, misafirimiz olun ama aracınızla girmeyi düşünmeyin. Çünkü çok masraf oluyor" diyerek o anları sosyal medya hesabında paylaşan Burhan, izleyenlere tebessüm ettirdi.