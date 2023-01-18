Osmaniye’de 17 yıl önce geçirdikleri trafik kazası sonrasında felçli kalarak yatağa mahkum olan anne Aynur Angut ile kızı Gökçen Karagöz, 8 yıl önce sahiplendikleri iki köpek ile yaşama tutundu.

Osmaniye’de 17 yıl önce geçirdikleri trafik kazası sonrasında felçli kalarak yatağa mahkum olan anne Aynur Angut ile kızı Gökçen Karagöz, 8 yıl önce sahiplendikleri iki köpek ile yaşama tutundu.

Aynur Angut ile kızı Gökçen Karagöz, 2006 yılında geçirdikleri trafik kazası sonrası felçli kaldı. Yatağa mahkum olan anne ve kızı 8 yıl önce iki köpek sahiplenerek onlarla yaşamaya başladı. Hayvan Hakları Federasyonu’da (HAYTAP), 17 yıl önce geçirdikleri trafik kazası sonrasında felçli kalarak yatağa mahkum olan ve eşi tarafından terk edilen Aynur Angut ve kızı Gökçen Karagöz’e köpeklerinin bakımı için yardım istemesi üzerine harekete geçti. HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, köpeklere antiviral aşılamaları, anti parazital uygulamaları yapıp, mama desteği sağladı.

Kızı ile birlikte 2006 yılının Ekim ayında trafik kazası geçirdiklerini ve sonrasında felç kaldıklarını belirten anne Aynur Ungut, “Hayvan sevgisi çocukluğumdan beri her zaman içme işlemiş bir duygudur. Bu elim kaza sonucu mecburen yatağa mahkum kalan ben ve kızım 8 yıl önce yollarımızın kesiştiği bu güzel canımızla kocaman bir aile dünyaya açılan bir kapı olmuştur. Sahipli hayvanlara deri altı takip çipi ve kimlik sistemi mecbur tutulduğundan ve imkansızlıklarımızdan dolayı dış dünyayla bağımızın çok az olduğundan dolayı HAYTAP’a ulaştık. Bizi kırmadılar, evimize kadar geldiler. Yasal zorunluluklarımızı sisteme kaydederek iki güzel köpeğimize aşıladılar" dedi.

HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise "Ailemizin iki güzel köpeğinin antiviral aşılamalarını, anti parazital uygulamalarını ve mama desteğini de sağladık. Ayrıca kimliklerini çıkartıp çipli sisteme geçmesini sağladık. Bundan sonraki tüm veteriner sağlık kontrollerini üstlendiğimizi bildirdik. Ailemize destek olan bu canlarımızınım beslenmelerini üslendik. Bundan sonra beraberiz, güzel bir aileyiz" diye konuştu.

Torunu ve kızının 17 yıldır yatağa mahkum olduğunu aktaran Senem Üngüt ise ilgilenenlere teşekkür etti.