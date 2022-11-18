Denizli’de maddi hasarlı kazaya karıştıktan sonra tekme tokat birbirine giren 2 sürücünün kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 30 kişinin birbirini girdiği kavga anı kameraya yansırken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Denizli’de maddi hasarlı kazaya karıştıktan sonra tekme tokat birbirine giren 2 sürücünün kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 30 kişinin birbirini girdiği kavga anı kameraya yansırken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde seyir halinde olan T.K. hakimiyetindeki 20 AHS 866 plakalı hafif ticari araç, kavşağa dönmek isteyen İ.O. idaresindeki 33 AFJ 245 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savruldu. Araçlardan inen sürücüler bir anda tartışmaya başlayarak suçu birbirlerine atmaya başladı. Sözlü konuşmanın ardından ikili birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada sürücüler birbirine acımasızca vurup sürükledi.

Yakınları kavgayı büyüttü

Bir süre sakinleştirilen taraflar yakınlarını arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine yaklaşık 30 kişilik grup toplanarak birbirlerine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun yükseldiği o anlarda olayı ayırmaya gelen vatandaşların karıştığı tekme ve yumruklu ikinci kavga çıktı. O anlarda olaya denk gelen polis ekipleri kavganın arasında kalarak destek ekip istedi. Kavgaya yönlendiren çok sayıda ekip, bir süre yetersiz kaldığı olayı müdahale ederek sonlandırdı. Kavgaya karışan şüphelilerin bazıları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu, sürücünün ise yerde süründüğü kavga ve kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Biz yardım etmeye uğraştıkça iki taraf kalabalıklaşmaya başladı”

Olay yerinde kavganın büyümemesi için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Hakan Dinçer, “Arkadaşlarla çay içtiğimiz esnada aşağıdan yukarıya doğru gelen iki araç bir birilerine çarptı. Kaza sonrası sürücüler araçlarından sakin indi ama çok geçmeden arbede yaşandı. Biz de kavgayı görünce yanlarına koşup gittik. Bizler kavgayı bir kaç kez ayırdık ama kavgaya devam ettiler. Etraftan birçok vatandaş yardım etmeye geldi. Biz yardım etmeye uğraştıkça iki taraf kalabalıklaşmaya başladı. Bir yerlere telefonlar edilip, eş dost gelindi ve kavga daha çok büyüdü. Daha sonra 10-15 polis ekibi geldi ama kavga sürdü. En son polislerin yardım etmesiyle kavga sorunu son buldu” dedi.