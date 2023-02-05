Sakarya’nın Kocaali ilçesinde arkadaşının eşinin silahından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybeden güvenlik görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde arkadaşının eşinin silahından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybeden güvenlik görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamdağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Hasan Ali Karataş, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Çamdağı’na gitti. Havaya ateş açıldığı esnada Karataş’a, arkadaşının eşi Fatma A.’nın kullandığı silahtan çıkan kurşun isabet etti. Sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Karataş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Karataş’ın cenazesi, Karasu Merkez Cami’de kılınan namazın ardından Kuzuluk Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatma A. ise işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Fatma A., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.