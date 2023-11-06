Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazası, bir diğer trafik kazasına neden oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 46 BN 403 plakalı otomobil, kaza sonucu ters şeride girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, muhtemel bir kazanın önüne geçebilmek için aynı şeritten gelen diğer otomobillere kendi imkanları dahilinde uyarı yapmaya çalıştığı esnada F.M. idaresindeki 46 NE 703 plakalı otomobil, kaza mahallinde sağ tarafta bulunan sürücü A.Ö. idaresindeki 01 DKS 81 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile 01 DKS 81 plakalı otomobil savrularak kaldırım üzerinde bulunan direğe çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada, 01 DKS 81 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, diğer 2 otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı A.Ö.’yü tedavisi için hastaneye sevk ederken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.