Antalya’nın Serik ilçesinde kaza geçiren 77 yaşındaki yaşlı adam, 18 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Serik ilçesinde yaya geçidinde ticari aracın çarpması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazmi Ünal, 18 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza 12 Ekim günü, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle D 400 Karayolu üzerinde yaya geçidinde meydana geldi. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazmi Ünal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam burada 18 gün boyunca sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Nazmi Ünal’ın yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçerken, Antalya istikametine giden ticari aracın kendisine çarpma anı yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.