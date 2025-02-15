Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin’in de bulunduğu 6 kişi yaralanırken, yaralıların 5’inin taburcu edildiği, tedavisi devam eden Yurdunuseven’in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, İl Başkanı Turgay Şahin ile danışmanlar Hayati Kanat, Oktay Yüksel ve ismi tespit edilemeyen araç şoförü ile diğer araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Başkan Şahin, Kanat, Yüksel ve bir kişi daha taburcu edildi. Yaralanan Milletvekili Yurdunuseven’in omuzunda kırık olduğu öğrenilirken hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve Yurdunuseven’in de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.