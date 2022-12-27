Mersin’de yaşayan 6 çocuk annesi 73 yaşındaki Bedriye Arslan, gösterdiği azimle herkesin takdirini topladı.

Geçtiğimiz aylarda kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan eşinin odasını okuma-yazma bilmediğinden bulamayan, o gün kursa gitmeye karar veren Arslan, kursa giderek hayaline ulaştı. Arslan, "Yıllar sonra okuma-yazma öğrenmek çok güzel bir duygu. Okuma yazmayı hiç bilmeyen insan kör oluyor" dedi.

Akdeniz ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Bedriye Arslan, herkese örnek oldu. Uzun yıllar okuma-yazmayı öğrenmeyi hayal eden ancak bir türlü kursa gidemeyen Arslan, kaza geçiren eşinin hastanedeki odasını bulamayınca artık kursa gitmeye karar verdi. Akdeniz Belediyesinin Özgürlük Mahallesinde bulunan Kültür ve Sanat Evindeki okuma-yazma kursuna başlayan Arslan, gösterdiği azimle kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Hayallerine 73 yaşında ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Arslan, artık her yere tek başına gittiğini söyledi.

Yaşadığı mutluluğu İHA muhabiriyle paylaşan Arslan, küçük yaşlarda okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini söyledi.

Ailede kendisinin büyük olduğunu ve bu yüzden kardeşlerine baktığını belirten Arslan, "Köyümüzde okul vardı. Annem, babam dağa bayıra gidiyordu çocuklara ben baktım, ben büyüttüm onları. Bu yüzden okula gidemedim. Daha sonra Mersin’e göçtük, okuma yazma olmayınca, bir yere gidemezdim. Çarşıya, pazara gidemezdim. Okuma, yazma yok nerede ineceğim, nerede bineceğim onları bilemiyordum. Çocukları hastaneye bile götüremezdim" şeklinde konuştu.

Eşinin geçtiğimiz aylarda kaza yaptığını ve kendisinin hastaneye gittiğini vurgulayan Arslan, "Bana, ‘eşin 3. katta filan numarada yatıyor’ dediler. Ama okumam yazmam olmadığı için zorlandım. O zaman da çocuklarım da yanımda olmadığı için oda oda gezdim ve kocamı buldum. Yanıma birini almadan onun yanına gidemiyordum. Durumu da kötüydü. Ben bu olayı yaşadıktan sonra azim ettim ve okula gideceğim dedim. Duydum ki gece okulu açılmış, birkaç kişi birleştik gittik. Az çok harfleri öğrenmeye başlamıştım orayı da bırakmak zorunda kaldım. Daha sonrasında Akdeniz Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Evimizde açılan okuma yazma kursuna katıldım. Burada hem okuma yazmayı öğrendim hem de Kur’an okumayı burada öğrendim. İyi kötü artık okuma-yazmayı biliyorum. Yıllar sonra okuma yazma öğrenmek çok güzel bir duygu. Okuma yazmayı hiç bilmeyen insan kör oluyor. Evden çıktığımda tekrar evi bulamam diye korkardım. O kadar insan kör oluyor. O zaman mahalle kalabalık değildi. Sağ olsun burayı yaptılar burada bize okuma yazma öğrettiler, bir aile olduk. Başkanımız Mustafa Gültak’a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kendisi gibi olanlara da çağırıda bulunan Arslan, "Okumanın yaşı yok. İsteyen gelip okusun. Bize imkan veriliyor, imkan da olduktan sonra yapılamayacak bir şey yok. Yeter ki okusunlar. 73 yaşındayım kendimi buraya kadar getirip götürebiliyorum" dedi.