Kaza sonrası vatandaşlar, bu kazada sürekli kazaların meydana geldiği ve yetkililerin önlem almasını istedi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Gülbeyaz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bilgehan Cerit idaresindeki 02 ABZ 014 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Mustafa Gülbeyaz idaresindeki 02 EA 277 plakalı sepetli motosiklete çarpıştı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, karşıdan karşıya geçmeyen çalışan motosiklete, sol şeritten gelen otomobil çarptığı görülüyor.

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