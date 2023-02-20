Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kaza, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kaza, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunda Yalova istikametinde ilerleyen 77 DU 775 plakalı panelvan, Taşköprü Hava Meydan Komutanlığı mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı panelvanı takip eden otomobil sürücüsünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde panelvan yoldan çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarparak yol ortasında bir daha düşüyor. Bu sırada arkasından gelen araç sürücüsü ani bir refleksle panelvana çarpmaktan son anda kurtuluyor.

Kazayı atlatan otomobil sürücüsü bu anları sosyal medyada, “Sabah sabah iyi kurtardım. Şoför iyi” notuyla paylaştı.