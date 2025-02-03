Çorum’da kaz dövüştüren 7 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 72 bin 695 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Merkez ilçesi Ovasaray köyünde kaz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kaz dövüştüren 7 şahıs suç üstü yakalandı. Ekipler tarafından şahıslara toplam 72 bin 695 TL para cezası kesildi. Olayda ele geçirilen 6 kaz, muhafaza altına alınarak Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.