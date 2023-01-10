Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını yaklaşık 10 saattir devam ediyor.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını yaklaşık 10 saattir devam ediyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler köyü arasındaki Uzunoluk ve Kobaklı mevkiinde dün akşam saat 23.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi. Örtü yangınını kontrol altına almak için çevre illerden takviye ekipler geldi.

Yaklaşık 10 saattir devam eden örtü yangınını ekipleri kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.