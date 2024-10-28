Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Serhat köyü üstündeki doğal kestane ormanlarında kestane sezonu başladı. Bölge kestane toplamak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Kaz Dağları’nın kuzeyinde bulunan Mekere bölgesindeki doğal kestane ormanları kestane sezonunun başlamasıyla birlikte çevre ilçeler ve Bayramiç’teki vatandaşların akınına uğradı.

Kestaneyi toplamak için yöreye akın eden vatandaşlar kestane ağaçlarından düşen kestane kozalaklarını ve kestaneleri toplamak için adeta yarışa girdi. Birçok vatandaşın öğleden sonra sıcağın artmasıyla yol kenarındaki boş alanlar piknik yapan vatandaşlarla doldu taştı.

Bayramiç ilçesi Palamutoba köyünden gelen 57 yaşındaki Cahit Kurt, "Kestanemiz bu bölgede boldur. Yiyeceğimiz kadar kestanemizi topladık. Kaz Dağı’na kestane toplamaya geldik. Yeteri kadar topladıktan sonra kestanemizi afiyetle yedik. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.