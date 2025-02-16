Mardin’de kayyumun vatandaşların konforlu bir ulaşım sağlaması için parke taşı yaptığı yolu DEM Partili belediye bozdu. Çamur deryasına dönen yolu kullanan vatandaşlar isyan ediyor.

Mazıdağı ilçesinde kayyum, vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlaması için ilçede bulunan bütün yol ve sokaklara parke taşı döşedi. DEM Partili belediye, 3 ay önce altyapı sorunu nedeniyle kazdığı yolu kendi halinde bıraktı. Yağmur yağışı ardından yol çamur deryasına döndü.

Yeşil Küme Evleri Sokağı sakinleri, yollarının bozuk olması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Aylardır durumu bildirmelerine rağmen beklenilen hizmeti alamadıklarını savunan mahalle sakinleri, çamur deryasına dönen sokaklarda yürümekte de zorlandıklarını belirttiler.

Göreve gelir gelmez makam odasına binlerce lira harcayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mazıdağı Belediye Başkanı Kudret Uçuk ise, geçtiğimiz günlerde halk kütüphanesini kapatma talebiyle gündeme geldi. Seçimden önce vatandaşlara 37 proje vaadi veren ve hiçbir projeyi hayata geçirmeyen Uçuk’a vatandaşlar tepki gösteriyor.