CHP İl başkanlığındaki kayyum heyetinin üzerine mahkeme kararı ile kayyum olarak atanan ve bu gün görevi teslim alacak olan Ahmet Budak’ın aracının üzerine uzun namlulu silah mermisi bırakıldı.

CHP İl başkanlığındaki kayyum heyetinin üzerine mahkeme kararı ile kayyum olarak atanan ve bu gün görevi teslim alacak olan Ahmet Budak’ın aracının üzerine uzun namlulu silah mermisi bırakıldı.

Geçtiğimiz şubat ayında CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir ve il yönetimi, partinin genel merkezi tarafından görevden alınarak yerine Ferhat Karadağ başkanlığındaki kayyum heyeti atanmıştı. 45 gün içerisinde CHP İl Teşkilatını seçime götürmesi gereken Karadağ başkanlığındaki kayyum heyeti, bunu gerçekleştirmeyince mahkemelik oldu.

Mahkeme kayyuma kayyum atadı

Partililer tarafından Ankara 5. Sulh Mahkemesine açılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Karadağ ve beraberindeki ekibin görevine son veren mahkeme, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına Ahmet Budak, Zeliha Uyar, İmam Ali Keskinbıcak, İbrahim Halil Pakır ve Nükhet Aktaş’ı atadı.

Aracının üzerine uzun namlulu silah mermisi bırakıldı

Bugün CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nda düzenlenecek devir teslim töreninde CHP İl Başkanlığına oturacak olan Ahmet Budak’ın aracının üzerine uzun namlulu silah mermisi bırakıldı.

Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’ndeki kullanılmayan petrol istasyonuna aracını park eden Budak, sabah uyanıp aracının yanına gittiğinde mermiyi fark etti. Budak’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah uyandığında aracın üzerindeki mermiyi gördüğünü söyleyen Ahmet Budak, bu gün devir teslim töreni olduğunu ve kimsenin kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

Merminin, CHP İl Başkanlığı görevini bugün devralacak olan Budak’a gözdağı vermek için bırakıldığı tahmin ediliyor.