TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile ‘kayyum gündemli’ bir görüşme gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu ve Baş, kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. 2016 yılında çıkarılan bir kanun maddesine dayandırılarak yapılan kayyum atamalarını ‘kötü niyetli’ ve ‘çarpık’ sözleriyle tanımlayan İmamoğlu, TBB olarak bu konuda yaptıkları çalışmayı önümüzdeki hafta başında siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleriyle paylaşacakları bilgisini aktardı. İmamoğlu, “Yargı eliyle yürütülmesi gereken bir işin, bir kişinin iki dudağı arasında yürütülemeyeceğini, yürütülememesi gerektiğini biraz daha geniş hatlarıyla ifade ettik. Sağ olsunlar Sayın Genel Başkanımız, bize destek verdi bu hususta. Bu bir yerel yönetim hukukunu korumaktır, yerel demokrasinin güçlenmesini sağlama yolculuğudur. Ve tabii ki milletin iradesinin millete ait olduğu yaklaşımının sağlama alınmasıdır” dedi.

İktidarın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tabanda oluşan halk ittifakına yenildiğini belirten Baş da “O gün bugündür, bu yenilgiyi nasıl tersine çevireceğine ilişkin çeşitli arayışlar içerisindelerdi. Ama topluma umut veremiyorlar, topluma heyecan veremiyorlar, topluma artık güzellik vaat edemiyorlar. Ancak baskıyla, zorla bu işi yapmaya karar vermiş gibi gözüküyorlar. Buna karşı yapılacak tek şey, hep birlikte durmaktır. Şunu da Ekrem Bey'in yanında özellikle ifade etmek istiyorum. Yani İstanbul'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en kıymetli, sayılı kentlerinden bir tanesi. Bunun konuşuluyor olması bile, yani İBB Başkanı'na yargı yoluyla siyaset yasağı getiriliyor, getirilebilir ihtimalini konuşulabiliyor olmasını bile, kabul etmiyoruz. Bunun düşünülüyor olabilmesini, bunun yazılıyor olmasını reddediyoruz” ifadelerini kullandı.