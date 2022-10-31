Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, geçmiş dönemlerden 304 milyon lira borcu bulunan belediyenin 134 milyon lira borç ödediğini belirtti.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, geçmiş dönemlerden 304 milyon lira borcu bulunan belediyenin 134 milyon lira borç ödediğini belirtti.

Öksüz, belediyenin bir taraftan borç öderken, diğer taraftan da 111 milyon liralık yatırım yaptığını kaydetti.

Kars’ta yol, kaldırım, park, bahçe, alt yapı çalışmalarının yanı sıra belediyenin kentte katkı koyacak projeler de imza ettiğini ifa eden Vali/Başkan Vekili Türker Öksüz, “Göreve geldiğimizden bugüne bu güne kadar 111 milyon Türk Lirası hizmet yaptık. 304 milyon Türk Lirası olan borcu olan belediyenin 134 milyon Türk Lirasını ödedik” dedi.

Öksüz, “Valilik olarak yaptığımız çalışmaların yanında 2 yılı aşkın zamandır Belediye Başkan Vekili olarak da ilimizin gelişmesi, güzelleşmesi, daha yaşanabilir bir Kars için çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimizde belediye hizmetleri açısından uzun yıllar ihmal edilen şehrimizin yol, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu gibi temel hizmetlerin yanında kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif alanlarda da projeler hazırlayarak hayata geçirdik. Kars Belediyesi olarak göreve başladığımızdan bugüne kadar toplam 90 noktada 39 kilometre bitümlü sıcak asfalt yol, 85 noktada 220 bin metrekare kilitli parke yol ve kaldırım, 10 noktada 40 bin metrekare bazalt kaldırım, 11 kilometre yeni içme suyu hattı, 8 kilometre yeni kanalizasyon hattı yaptık. Bu yatırımlarımızın tutarı 111 milyon Türk Lirasıdır. Görevi devraldığımızda aktif araç sayısı 54 iken mevcut aktif araç sayımızı 88’e, 26 olan aktif iş makinesi sayımızı da 38’e çıkardık. Belediyemize 10 tanesi sıfır olmak üzere toplam 15 araç kazandırdık En son 2018 yılında 1 adet yeni park yapılan şehrimize 2021 yılında 7 adet yeni park yaptık. Önceki dönemde 177 aileye kıyafet yardımı yapılmışken Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi 4 bin 148 aileye çeşitli yardımlar yaptık” diye konuştu.

Kars Kültür Envanterine kayıtlı olup atıl vaziyette bulunan Aynalı Köşk Binası’nda tadilat çalışmaları yaparak tarihi binayı kent turizmine kazandırdıklarına dikkat çeken Öksüz, “Özellikle Aynalı Köşkü üniversiteye hazırlanan gençlerimizin rahatça ders çalışabilmeleri için hizmete sunduk. Yaptığımız bu çalışmaların yanında en önemli projelerden birinin de Kars Şehirlerarası Otogar projesi olduğunu düşünüyorum. Şu an kullanımda olan otogar, maalesef turizm şehri Gazi Kars’a hiç yakışmayan bir durumdadır. İşte bu nedenle doğunun incisi Gazi Kars’a yakışır bir otogar kazandırmak için inşaatı 2007 yılında temeli atıldıktan sonra atıl durumda bırakılan Kars Şehirlerarası Otogar İnşaatı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi Projemizi hayata geçirdik. İnşaat çalışmaları devam etmekte olan Kars Şehirlerarası Otogar inşaatı ve bağlantı yolları yapım işini inşallah 2023 yılında tamamlayarak hizmete sunacağız. Tüm bu çalışmaların yanında, belediyeyi devraldığımızda 304 milyon Türk Lirası olan borcun da 134 milyon Türk Lirasını ödedik. Kars’ın geleceğine dair, Kars’ın ışıl ışıl parladığı günlere dair hayallerimiz var. Tüm tarihi eserleri restore edilmiş, yılda bir milyon turist ağırlayabilen, hayvancılıkta ülkemize birinci sırada katma değer katan, eğitim, altyapı yatırımları, okullaşma, araç-gereç-teçhizat anlamında eksikleri olmayan, eğitim kalitesi ve başarıyı en üst düzeyde yakalayabilmiş, bir şehir hayal ediyoruz” şeklinde konuştu.