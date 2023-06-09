Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Dienni Mobilya arasında “Öğrenci ve Mezun Öğrenci İstihdamını Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Üniversitenin Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak, Dienni Mobilya Genel Müdürü İhsan Turgut ile üniversite yöneticileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında, “Öğrencilerimizin niteliklerini artırmaya ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayan böyle güzel bir projeye, bir tarafta Kayseri Üniversitesi diğer tarafta Dienni Mobilya ve Kayseri Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile imza atıyoruz. Burada gençlerimiz niteliklerini geliştirecekler, artıracaklar. İşyerinde çalışma hayatıyla ilgili genel manada bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Diğer taraftan meslek alanlarıyla ilgili uygulamaları görerek daha nitelikli hale gelecekler. Bunları yaparken de gelir elde edecekler, cep harçlıklarını çıkaracaklar. Dolayısıyla öğrencilerimize fayda sağlayan sadece bir sahada değil, çok farklı sahalarda öğrenim gören öğrencilerimize katkı sağlayacak diye düşünüyorum” dedi.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak ise konuşmasında, “İstihdam tek taraflı bir kavram değil. İşveren ayağı var. İş arayan ayağı var. Üniversite, eğitim, bilgi ve biz aradaki bağlantıyı kuran kurum ayağı var. Öğrencilerin iş hayatına geçişinde onlara eğitim veriyoruz ki, iş hayatında daha uyumlu olsunlar, kalıcı olsunlar veya mesleğini değiştirmek isteyenlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Burada biz firmaya istihdam edilmeden önce kişilere öncelikle iş arayan kaydını yapıp sonrasında bir eğitimden geçirip, onlara sertifika vereceğiz. Sonrasında da sürekli irtibatta olacağız. Önemli olan istihdamda kalıcı olmaları, mezun olduktan sonra da çalıştığı firmada aidiyet duygularını hissetmeleri için bu eğitimlerimiz her zaman devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Dienni Mobilya Genel Müdürü İhsan Turgut da, “Biz bu projede gençlerimizin üretken ve toplumun içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Üretkenliğin tadına varmasını, kendi çalışma ve gayretleriyle kazandıkları cep harçlıklarını harcamalarını arzu ediyoruz. Bununla beraber ilk iş deneyimini doğru, düzgün şekilde almalarını sağlama gayreti içerisindeyiz. Niceliklerini, el becerilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. İnşallah bu proje bir başlangıç olur. Diğer sanayici arkadaşlarımızda bu ve buna benzer projeler üreteceklerdir. Açıkta kalan işgücünü doğru şekilde yönlendirmek tüm sanayicilerin tüm bireylerin bence vazifesi ve görevidir. Gençlerimizi kucaklamalıyız. Eğitim ortamında aynı zamanda iş hayatının gerekliklerini de yavaş yavaş vermeliyiz ki; kendi başlarına iş yaptıklarında çok daha rahat huzurlu ve kendilerine güvenleri olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak, Dienni Mobilya Genel Müdürü İhsan Turgut işbirliği protokolüne imza attı.