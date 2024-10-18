Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Yiğit, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ali Gaffar Toksoy ve Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Kaan Yavuz’un yer aldığı Cloud-Knights ekibi, BTK Akademi ve Huawei Enterprise Türkiye işbirliği ile düzenlenen Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2024’te yapay zekâ teknolojisiyle geliştirdikleri "Gebelik ve Sonrası Asistanı Projesi” ile birincilik derecesi elde etti.

Kayseri Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve aynı zamanda Kayseri Üniversitesi Huawei Kampüs Elçisi Furkan Yiğit, projelerinin gebelik dönemindeki anneler ile yeni doğum yapmış annelere çocuk bakımına yönelik özelleştirilmiş bir destek asistanı sunmayı amaçlayan yenilikçi bir platform olduğunu belirterek, yapay zekâyı kullanarak geliştirdikleri proje ile gebelik ve doğum sonrasında yaşanılan sorunların daha kolay atlatılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da yapay zekâ teknolojisiyle geliştirdikleri proje ile birincilik derecesi elde eden Kayseri Üniversitesi öğrencisi Furkan Yiğit ve ekip arkadaşlarını, destek veren öğretim elemanları ile emeği geçenleri tebrik etti.