Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; Tomarza ilçesini ziyaret ederek yeni yapılan kız yurdu binasını gezdi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; Tomarza’yı ziyaret ederek yeni yapılan 102 yataklı kız yurdu binasını gezdi. Burada yetkililerden bilgi aldıktan sonra Rektör Karamustafa, Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi.

Üniversiteli öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet eden Rektör Karamustafa daha sonra ilçeden ayrıldı.