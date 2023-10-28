Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Bayramının 100. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında Türk Milleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımızı ifade etti. Topyekûn verilen İstiklal Savaşı’nın ardından Cumhuriyetin ilan edilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her alanda varlığını tüm dünyaya kabul ettirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti, hiçbir zaman başkasının boyunduruğuna girmediği gibi; hürriyeti ve bağımsızlığından da asla taviz vermemiştir. En zor durumlarda dahi küllerinden yeniden doğmasını bilen Türk Milleti, erkeği kadını, yaşlısı genci ile bağımsızlık ülküsü uğruna adeta tek vücut olarak milli mücadelede bulunmuş, düşmana geçit vermemiştir. Bunu yaparken de dünyada eşine az rastlanır kahramanlık destanlarına imza atan Aziz Milletimiz, canıyla, kanıyla koruduğu ve kurtardığı topraklarımızı bizlere miras bırakmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen 100 yıllık sürede gelişimini, ilerlemesini, büyümesini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün dünyada söz sahibi olduğu gibi, mazlumun ve aman dileyen milletlerin de umut ışığı olmuş; kendisine rol biçtiren değil, oyun bozan ve tarih yazan güçlü bir devlet konumundadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetimizin bugün sahip olduğu güçlü devlet yapısı ile ortaya koyduğu hedeflerle her alanda ilerlemesi, sürdürülebilir şekildeki gelişimi ile küresel bir güç olması için bu necip milletin birer ferdi olan bizlere düşen, sahip olduğumuz milli ve manevi hasletlerimize bağlı bir şekilde daha çok çalışarak, fedakarca, yılmadan, usanmadan, sürekli yeniliğin ve gelişimin peşinden koşup, ülkemizi her alanda zirveye ulaştırmak olmalıdır. Şanlı tarihimiz bizlere fazlasıyla rehber olacaktır. Cümlelerime son verirken Türkiye Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılını kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Nice yüzyıllara ulaşmamız temennisiyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”