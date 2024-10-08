Kayseri Üniversitesi’nde Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları tarafından, Filistin’deki İsrail zulmü ve saldırılarına karşı direnişin 365. gününde Filistin halkına destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Akademik ve idari personelin de destek verdiği yürüyüş, üniversitenin 15 Temmuz Yerleşkesindeki Öğrenci Nizamiyesinden başladı. Ellerde Türkiye ve Filistin bayrakları, pankartlar ve sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşünün ardından öğrenciler basın açıklaması yaptı. Filistin’de süregelen İsrail zulmünün birinci yılını doldurduğunun belirtildiği açıklamada; "7 Ekim 2023’te Filistin topraklarında başlayan zulüm ve katliam bugün hâlâ aynı acımasızlıkla devam etmektedir. Binlerce çocuk, kadın, yaşlı ve genç; katil İsrail’in ölüm saçan bombaları altında can verdi ve ne yazık ki vermeye de devam ediyor. Ancak uluslararası toplumun topyekûn ayağa kalkması, bu zulmün son bulması ve ivedilikle yeni bir dönemin başlangıcının ilan edilmesi gerekmektedir. Batılı ülkelerin yalnızca kınayarak değil, hakiki ve samimi desteğini göstererek, bu zulmün bitmesine katkı göstermesi elzemdir. Tüm dünyada; evlerde, okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda ve meydanlarda Filistin’e daha gür bir ses olmak için yeni bir direnişin meşalesi yakılmalıdır” denildi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen ile birlikte yürüyüşe destek veren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, Filistin’de yaşanan zulüm dolayısıyla öğrencilerin İsrail’e yönelik verdiği tepkiyi üniversite rektörlüğü olarak desteklediklerini ifade etti. Filistin halkına destek etkinliği duanın ardından sona erdi.