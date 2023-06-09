Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında işbirliği ve ERASMUS protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Bugün Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin Sayın Rektörünü ve heyetini üniversitemizde ağırlıyoruz. Biz Kasım ayında Balkanlara bir ziyaret yapmıştık. Kuzey Makedonya, Üsküp’teki ziyaret programımıza Uluslararası Balkan Üniversitesi’ni de dahil etmiştik. Gerçekten Üsküp’te nitelikli fiziksel imkânlarıyla, insan kaynaklarıyla, teknik alt yapısıyla gurur duyulacak bir üniversite olarak Uluslararası Balkan Üniversitesi’ni değerlendirmekteyiz. Bugün de kendileri bize ziyarette bulundu. Bu vesileyle aramızda iyi niyet protokolü ve Erasmus protokolü imzalıyoruz. İmzalayacağımız bu protokolün ikili diyalog ve işbirliği açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sadece her iki üniversitenin öğrencileri değil, bu işbirliğinin Kuzey Makedonya’daki, hatta Balkanlardaki üniversiteleriyle işbirliğinin artmasına da vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ise konuşmasında, “Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. İlk olarak şunu belirtmem gerekiyor ki Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ne zaman arasak Kayseri Üniversitesi Rektörü olarak bizim yanımızda oldu. Daha önce de birkaç isteğimiz olmuştu; telefonda görüşmüştük, hepsinden olumlu ve istekli cevaplar almıştım. Üsküp’e ziyaretiniz bizi onurlandırdı ve biz de bugün buraya geldik. Bizleri çok motive edecek şekilde karşıladınız ve misafir ettiniz. Uluslararası Balkan Üniversitesi, Balkanlarda soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza odaklanarak, onları okutmak için açılmış bir üniversite ve sizin şahsınızda Kayseri Üniversitesi’ni her zaman yanımızda gördük. Bugün yine bu teveccühü yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kayseri Üniversitesi’nin bu desteği ve işbirliği çalışmaları hem bize moral ve motivasyon olarak, hem de fiili noktada bir çok katkılar sunacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, işbirliği ve ERASMUS protokolüne imza attı.