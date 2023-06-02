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Kayseri Haberleri
KAYÜ ile Kayseri SMMMO arasında Staj İşbirliği Protokolü imzalandı
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) İLE KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (SMMMO) ARASINDA STAJ KABUL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
02.06.2023 - 08:21
Yayınlanma
02.06.2023 - 08:25
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