Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2018/2022 dönemi son meclis toplantısı KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Seçimlere üyelerimizden azami oranda katılım bekliyoruz” dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2018/2022 dönemi son meclis toplantısı KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Seçimlere üyelerimizden azami oranda katılım bekliyoruz” dedi.

Meclis toplantısı öncesinde, oda tarafından yılın ahisi seçilen Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Dener’e kaftanı giydirildi. Burada bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ““Biz anana, babana hayırlı ol” demiyoruz. “Önce millete hayırlı ol” diyoruz. Serveti olduğu zaman o servetten memleket ve milletin ne kadar faydalandığına bakıyoruz. Şimdi Mustafa Dener bey. 60 yıldır hayatı ticaretle ve hayırla geçmiş. Geldiğim günden beri ismini en az 20 yerde duydum. Mutlaka tanımalısınız, iş yerlerini ziyaret etmelisiniz dediler. Bunu zenginliğinden ötürü mü söylediler, asla. Yaşadıkları ömrü kendileri için değil, koca bir memleket için yaşadıkları belli oluyor. O yüzden “bu insanlar memlekete bir şeyler bırakmak için ailece çalıştılar” dediler. Allah bize de böyle bir ömür yaşatsın. Böyle belli bir yaşa geldikten sonra bende insan içerisinde gezerken onurlar, gururla yaşamayı Allah herkese nasip etsin. 60 yıl boyunca kimseyi işten çıkarmadığını duydum. Kendi çalıştığı yeri kendinin de diye çok az hissettirmiştir. Memleketin demiştir, milletin demiştir, bunu veren Allah demiştir. Bunu başka bir milletin fertleri ile konuşamazsınız. Size deli derler, sizi anlamazlar” ifadelerini kullandı.

Yılın ahisi seçilen iş insanı Mustafa Dener de, ahi seçildiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

Meclis toplantısı

Ardından meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, seçimden önceki son meclis toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, “Son dört yıl içerisinde birçok sorunla mücadele ettik. Sizlerin katkısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitci’nin de gayretleri ile sorunlarımızı üst kuruluşumuz olan TOBB’a ve ilgili mercilere ilettik. Gayret ve desteklerinden dolayı Büyüksimitci Başkanımıza ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis üyelerine de teşekkür eden Özkaya, “Bu dönemde çözdüğümüz ya da çözemediğimiz konular oldu. Bazı konular da takip aşamasında. İnşallah bundan sonra seçilecek yönetim kurulumuz bu konuları takip edecektir. Bu güne kadar meclisimize devam eden ve katkı sunan yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyüksimitci: “Seçimlere üyelerimizden azami oranda katılım bekliyoruz”

Terörle mücadelede canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, son dört yıllık dönem içerisinde hayatını kaybeden sanayici ve iş insanlarına da Allah’tan rahmet diledi. İş dünyasına verdiği katkılardan dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Büyüksimitci, “Tüm dünyanın etkilendiği finans krizlerinden Covid belasına, Rusya-Ukrayna savaşından, tedarik zincirinin bozulmasına kadar birçok sorun yaşadığımız bu dönemde de bizlere sonsuz destek veren, derdimiz ile dertlenen, sorunlarımızın çözümü için gece gündüz demeden çaba gösteren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na iş dünyamıza verdiği katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi. 1 Ekim Cumartesi günü Oda Organ Seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Büyüksimitci, “Tüm üyelerimizden azami oranda katılım bekliyoruz. Odalarına sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu zor dönemde Oda olarak tüm üyelerimiz ve organlarımızla çok ciddi çalışmalar yaparak, başarılı işlere imza attığımıza inanıyoruz. Takdir siz sanayicilerimizin olacak” diye konuştu. Geçtiğimiz dönemdeki desteklerinden dolayı tüm üyelerine teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, “Yeni dönemde aramızda olmayacak arkadaşlarımız olabilir. Desteklerinden dolayı öncelikle yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarıma, siz değerli meclis üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Burada bir başarı varsa bu sizlerin başarısıdır. Eğer başarısızlık var ise bu da benim başarısızlığımdır. Biz de sizlere layık olma adına var gücümüzle çalıştık, inşallah önümüzdeki dönemde beni bu göreve layık görürseniz, canla, başla çalışmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyüksimitci, önümüzdeki dönemde de tüm üyeleri ile birlikte, ortak akılla hareket ederek, Kayseri sanayisini bir üst seviyeye taşıma gayretinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya, katkılarından dolayı meclis üyelerine plaket takdimi gerçekleştirdi.