AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri’deki sağlık alanında yapılan atamalarla ilgili müjde verdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimize 20 uzman hekim ve 12 pratisyen hekim ataması gerçekleştirilecektir. Bu yeni kadrolarla birlikte Kayseri’mizde sağlık sektörü daha da güçlenerek vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesi artacak. Sağlık altyapımızı daha da güçlendirecek bu önemli gelişme sayesinde, halkımız daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti alabilecek. Yeni atanan doktorlarımız, farklı branşlarda hizmet verecek. Yeni görevlerine başlayacak olan hekimlerimize başarılar diler, atamaların ilimize hayırlı olmasını temenni ederiz."