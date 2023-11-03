Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; örnekleri sadece yurtdışında olan, tamamlandığında Türkiye’ye örnek olacak olan Çarşı Melikgazi projesinin çalışmalarını inceleyerek, çarşının tamamlanma aşamasına geldiğini hatırlattı.

Ticaret hayatına Kayseri’de farklı bir bakış açısı getirecek güzel bir mekânı Melikgazi’ye kazandıracakları için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; “Sahada çalışmalarımızı ve devam eden projelerimizi incelemeye devam ediyoruz. Çarşı Melikgazi projemizdeyiz. Beni en çok heyecanlandıran, muhtemelen sizi de en çok heyecanlandıran projelerden bir tanesi. Yavaş yavaş tamamlanma aşamasına geldik. Alçı tavanlar yapılıyor, çatı işlemleri devam ediyor. İçerdeki işlemlerin büyük bir kısmı hızlı bir şekilde devam ediyor. Çarşı Melikgazi, meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satıldığı ve farklı bir konseptteki Türkiye’deki ilk uygulama. Tamamlandığı zaman Türkiye’de örnek olacak bir proje. Birçok belediye başkanlarımızı da burada misafir edip projemizi göstereceğiz. Tahminimce İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi şehirler de bu proje buradan alınacak ve oralarda da hayat bulacak. Kayseri’ye gelen misafirlerimizi getireceğimiz, güzel bir yeme içme ve alış veriş noktası olacak. Çok nezih, çok şık. Mermerden Havuzumuz da geldi. Burası çeşitli programların yapılacağı, özellikle Kayseri’nin yerel ürünlerinin satılacağı güzel bir konsept çarşı olacak. Şu anda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah çarşımız en kısa zamanda tamamlanacak ve 7 gün açık olacak. Mimarisiyle, çalışma prensibiyle çok farklı olacak. Hayırlı olsun” dedi.