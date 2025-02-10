Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri’de yarın kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Salı günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı

dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca uaşımda aksamalar, tipi, çığ, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.