Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Bugün Kayseri genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis-pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Uyarıda don olaylarındaki olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "İlimiz genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis-pus hadisesi görülebileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, tipi, kar savrulması, çatılardan kar düşmesi ve sarkıt tehlikesi, yüksek kesimlerde çığ riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.