Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamada; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehre gelen 31 bin 178 depremzede vatandaşın yerleştirilerek ihtiyaçlarının giderildiği, ayrıca hastanelere gelen 6 bin 574 depremzededen ise 5 bin 729’unun tedavi edildiği bildirildi.

Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamada; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehre gelen 31 bin 178 depremzede vatandaşın yerleştirilerek ihtiyaçlarının giderildiği, ayrıca hastanelere gelen 6 bin 574 depremzededen ise 5 bin 729’unun tedavi edildiği bildirildi.

Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamada; 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilin etkilendiği deprem sonrasında, Kayseri’de bölgeye yapılan yardımların ve bölgeden şehre gelen depremzede vatandaşlarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada; "Bu çerçevede; 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrasında deprem bölgesine, toplam 581 Tır yardım malzemesi 20 Şubat 2023 günü itibariyle sevk edilmiştir. Ayrıca depremin ilk günü olan 6 Şubat 2023 günü 18 Tır yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiştir. Deprem bölgesinden ilimize, toplam 37 bin 178 depremzede vatandaşımız gelmiş olup, kamu misafirhaneleri, Kredi Yurtlar Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlar, oteller, apartlar ve muhtelif yerlere yerleştirilerek, gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır. Depremde yaralanarak ilimize sevk edilen depremzede vatandaşlarımızdan; İlimizdeki hastanelere 6 bin 574 yaralı depremzede kabul edilmiş olup, 5 bin 729 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Ayrıca 51 refakatsiz bebeğin tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Deprem bölgesinden ilimize sosyal hizmetler bünyesinde, 278 ağır engelli depremzede vatandaşımız getirilerek özel ve resmi bakım merkezlerine yerleştirilmiştir. 12 kadın Kadın Konukevine, 13 refakatiz çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilmiş olup 6 çocuk daha sonra ailelerine teslim edilmiştir. Ayrıca 13 yaşlı depremzede vatandaşımız ise özel huzurevlerine yerleştirilmiştir. İlimize gelen depremzede vatandaşlara psiko-sosyal destek çalışmalarına da ilk günden itibaren ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler ve derneklerin de katkılarıyla devam edilmiş olup, bu çerçevede toplam 3 bin 481 depremzede vatandaşımıza psiko-sosyal destek sağlanmıştır. İlimiz genelinde Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğünce toplam 12 bin 550 başvurudan 2 bin 955 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, 1662 hasarsız, 1151 az hasarlı, 21 orta hasarlı ve 121 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar; Kocasinan ilçesinde acil yıkım kararı alınan yapının ve Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulunun yıkımına başlanmıştır. İlimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasarlı raporu verilen yaşanan depremden önce 3, yaşanan deprem sonrası 11 olmak üzere toplamda 14 okulumuz tahliye edilerek öğrencilerimizin eğitim alacakları yeni okullar planlanmış eğitim-öğretimin aksamaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Deprem öncesinde; Kocasinan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Mithatpaşa İlkokulu tahliye edilerek öğrencileri çevresindeki uygun okullara nakledilmiştir. Deprem sonrasında ise; Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözükakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi ilçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas ilçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu ve Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu binaları tahliye edilerek, öğrencilerin eğitim alacakları okulların planlaması İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılmıştır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızın istihdamını sağlamak için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nezdinde Bilgi İşlem Sistemi Alt Yapısı çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. Bu süreçte depremzede vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve gerekli hizmeti alabilmesi amacıyla manuel başvuru altyapısı oluşturularak talepler alınmaya başlamıştır. Bugün itibariyle 5 vatandaşımız İş Kur İl Müdürlüğüne başvuru yapmış olup, bunlardan 3 kişi çeşitli firmalarda işe yerleştirilmiştir. Ayrıca depremzede vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu barınma noktalarında (KYK Yurtları, AFAD, Oteller, Kamu Kurum Misafirhaneleri, Diyanet Barınma Alanları vb.) sabit iş ve meslek danışmanları görevlendirilerek çalışmalara başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.