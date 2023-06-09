Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un oynadığı 36 maçta 22 farklı hakem düdük çaldı. Sarı kırmızılıların maçlarına en çok çıkan isim ise Ümit Öztürk oldu.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu 47 puanla tamamlayan Kayserispor’da 38 haftalık dilimde en çok maçını yöneten hakem Ümit Öztürk oldu. Denizli Bölgesi Hakemi, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde 3 maçını yönetirken, Kayserispor bu maçlarda 3 mağlubiyet aldı. Öztürk’ün ardından 8 hakem 2’şer kez Kayserispor’un maçını yönetti. Kayserispor’un bu sezon maçlarında görev yapan hakemler ise şu şekilde;

Ümit Öztürk: 3 maç - 3 mağlubiyet

Suat Arslanboğa: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet

Volkan Bayarslan: 2 maç - 1 beraberlik, 1 mağlubiyet

Mustafa Kürşad Filiz: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet

Kadir Sağlam: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet

Arda Kardeşler: 2 maç, 2 galibiyet

Erkan Özdamar: 2 maç - 2 galibiyet

Tugay Kaan Numanoğlu: 2 maç - 1 beraberlik, 1 mağlubiyet

Murat Erdoğan: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet

Hüseyin Göçek: 1 maç - 1 beraberlik

Mete Kalkavan: 1 maç - 1 mağlubiyet

Yaşar Kemal Uğurlu: 1 maç - 1 mağlubiyet

Ali Palabıyık: 1 maç - 1 mağlubiyet

Sarper Barış Saka: 1 maç - 1 galibiyet

Bahattin Şimşek: 1 maç - 1 galibiyet

Burak Şeker: 1 maç - 1 beraberlik

Çağdaş Altay: 1 maç - 1 galibiyet

Yasin Kol: 1 maç - 1 mağlubiyet

Ali Şansalan: 1 maç - 1 galibiyet

Atilla Karaoğlan: 1 maç - 1 mağlubiyet

Cihan Aydın: 1 maç - 1 mağlubiyet

Zorbay Küçük: 1 maç - 1 galibiyet

Burak Pakkan: 1 maç - 1 beraberlik

Direnç Tonusluoğlu: 1 maç - 1 mağlubiyet