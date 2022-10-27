Yukatel Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Yukatel Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılıların müsabakası, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki 10 Kasım 2022 Perşembe oynanacak.

Kayserispor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak kupa maçı saat 21.00’de başlayacak.