20 kişilik kamp kadrosunda; Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Arif Kocaman, Lionel Carole, Ali Karimi, Ethem Balcı, Yaw Ackah, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı ve İlhan Parlak yer aldı.

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor’da 4 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sakatlıkları süren Mame Baba Thiam, Mario Gavranovic, Joseph Attamah ve Nurettin Korkmaz maçı kafilesine dahil etmedi.

Süper Ligin 20. haftasında bugün sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da kamp kadrosu belli oldu.

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