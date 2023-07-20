Erciyes Anadolu Holding Ceosu Alparslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kayserispor’un yeni sezonda isminin Mondi Home Kayserispor olacağını söyledi.

Süper Lig’in başlamasına kısa süre kala Kayserispor cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Erciyes Anadolu Holding Ceosu Alparslan Baki Ertekin, Kayserispor’un yeni sezonda sponsor olarak bünyelerinde yer alan Mondi Home ismini kullanacağını açıkladı. Ertekin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kayserispor, Kayserispor’umuz şehrimizin en önemli markası. 2023-2024 futbol sezonunda sahaya holdingimizin mobilya markalarından Kayseri’mizin bir başka gururu Mondi Home Kayserispor olarak çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun. Mondi Home Kayserispor’a 2023-2024 sezonunda başarılar diliyorum.”