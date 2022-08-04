Yukatel Kayserispor’un ilk maçını Denizli bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek.

Yukatel Kayserispor’un ilk maçını Denizli bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig’de 2022-2023 futbol sezonu yarın oynanacak İstanbulspor ile Trabzonspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’un maçını Ümit Öztürk yönetecek. 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul Vodafone Parkta saat 21.45’de başlayacak maçta Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.hakemi de Kadir Sağlam olarak belirlendi.

Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri şunlar:

İstanbulspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

Sivasspor-Gaziantep FK: Ali Şansalan

Beşiktaş- Kayserispor: Ümit Öztürk

Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük

Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

Ankaragücü-Konyaspor: Bahattin Şimşek