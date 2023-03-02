Kayserisporlu Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve Kulüp Menajeri Yunus Akbulut, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’tan ve depremden etkilenen Hatay’dan Kayseri’ye gelen depremzede çocukları ziyaret etti.

Yukatel Kayserisporlu futbolcular depremzede çocukları ziyaret ederek, hediye dağıttı.

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