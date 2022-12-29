Deplasmanda Alanyaspor’a mağlup olan Kayserispor’da hakem Tugay Kaan Numanoğlu’na tepki var. Sarı kırmızılı kulüp, paylaştığı bir video ile hakem yönetimine tepki gösterdi.

Deplasmanda Alanyaspor’a mağlup olan Kayserispor’da hakem Tugay Kaan Numanoğlu’na tepki var. Sarı kırmızılı kulüp, paylaştığı bir video ile hakem yönetimine tepki gösterdi.

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 3-1 kaybeden Kayserispor’da hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun kararlarına tepki vardı. Alanyaspor’un attığı ilk gol öncesinde Mensah’a yapılan hareketin faul olarak değerlendirilmemesine ve Alanyaspor’un kullandığı penaltı atışında kaleci Bilal’in kurtarışı sonrasında penaltının tekrarlandırılmasına sarı kırmızılı camiadan büyük tepki oluştu.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, yaptığı açıklamada "Sahada kazanıp, sahada kaybetmek istiyoruz" derken, sarı kırmızılı kulüp de yayınladığı bir video ile hakem kararlarına ve VAR hakemlerine tepkisini gösterdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, maç sonrası yaptığı paylaşım ile hakem Tugay Kaan Numanoğlu’na tepkisini gösterdi. Milletvekili Ersoy, hakem Numanoğlu’nun düdüğünü asarak hakemliği bırakmasını isteyenler arasında oldu.