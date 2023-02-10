Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Menajer Yunus Akbulut, hastanede tedavi gören depremzedeyi ziyaret etti.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Menajer Yunus Akbulut, hastanede tedavi gören depremzedeyi ziyaret etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Kulüp Menajeri Yunus Akbulut, Kahramanmaraş’taki depremden kurtularak Kayseri’de tedavi gören Kadir Kılıç ve ailesini hastanede ziyaret etti.

Atan ve Akbulut, Kılıç’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Kayserispor camiası olarak her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.