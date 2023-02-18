Hatay’da depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için Yukatel Kayserispor Kulübü Hatayspor’a başsağlığı mesajları paylaştı.

Hatay’da depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için Yukatel Kayserispor Kulübü Hatayspor’a başsağlığı mesajları paylaştı.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde birçok insan hayatını kaybetti. Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay’da spor camiasını derinden yaralayan bir ölüm gerçekleşti. Atakaş Hatayspor’un oyuncusu Christian Atsu, depremde bulunduğu evin enkazında kaldı ve bugün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan bu olaya kayıtsız kalmayan Kayserispor Kulübü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Yapılan paylaşımda; “Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.