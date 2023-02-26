Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. Tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. Tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada; "Kayserispor Kulübü ve eKayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.