Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un üç genç futbolcusu Talha, Muhammed Eren ve Baran Ali, yaş kategorilerinde Milli takım aday kadrolarına davet edildi.

Başkan Büyükkılıç Kayserililere seslendi: "Tedirgin olmayın, abartmayın" Başkan Büyükkılıç Kayserililere seslendi: "Tedirgin olmayın, abartmayın"

Kayserispor’un üç genç futbolcusu Talha, Muhammed Eren ve Baran Ali, yaş kategorilerinde Milli takım aday kadrolarına davet edildi. U19 Milli Takımı’nın 22-28 Mart 2023 tarihleri arasında İngiltere’de katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroda Kayserispor’dan forvet futbolcusu Talha Sarıarslan da yer aldı.

U18 Milli Takımının 19-29 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu da açıklandı. Bu kampa da Kayserispor’dan defans oyuncusu Muhammed Eren Arıkan ile orta saha futbolcusu Baran Ali Gezek davet edildi.