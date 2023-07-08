Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor’da transfer yasağının kaldırılması bekleniyor. Teknik direktörü Çağdaş Atan, ilk on birde oynayacak 5 veya 6 oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.

2023-2024 futbol sezonunda başarılı bir dönem geçirmeyi hedefleyen Kayserispor’da transfer yasağının kaldırılması için çalışmalar devam ederken teknik direktör Çağdaş Atan da, hem oyuncularını lige hazırlamaya çalışıyor hem de transfer çalışmaları yapıyor.

Yeni sezon için ilk onbirde oynayabilecek 5 veya 6 oyuncu alınması için yönetime rapor verdiğini ve istediği oyuncuların listesini de sunduğunu söyleyen Çağdaş Atan, "Yeni sezonda başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz. Transfer yasağının kaldırılması sonrasında kadromuza yeni isimler katacağız. Akabinde daha verimli çalışmalar yaparak lige hazırlanacağız. İlk onbirde oynayabilecek 5 veya 6 oyuncu almalıyız. Bunun yanı sıra kulübemize de takviye yapacağız. Böylece yarışmacı bir takım hüviyetine bürünüp geçen sezonki başarının üzerine çıkabilmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.