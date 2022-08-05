Yukatel Kayserispor’da yeni sezonda kaptanlık pazu bandı takacak isimler belli oldu.

Yukatel Kayserispor’da yeni sezonda kaptanlık pazu bandı takacak isimler belli oldu.

Süper Lig’de başarılı bir dönem geçirmek isteyen Yukatel Kayserispor’da kaptanlar belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, yeni sezonda takımın birinci kaptanı olarak İlhan Parlak’ı görevlendirdi. Sarı Kırmızılı takımda, ikinci kaptan Bernard Mensah, üçüncü kaptan ise Mame Thiam olacak.

Bu futbolcuların sahada olmadığı zaman ise stoper futbolcu Dimitrios Kolovetsios kaptanlık pazu bandını takacak.