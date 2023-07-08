Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, kaleci antrenörü Altay Dağdelen ile yollarını ayırdı. Altay Dağdelen’den boşalan göreve Murat Aslan getirildi.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da yeni sezonda teknik heyetten değişiklik yaşandı. Geride kalan sezonda Çağdaş Atan’ın ekibinde kaleci antrenörü olarak yer alan Altay Dağdelen yeni sezon öncesi görevinden ayrıldı. Altay Dağdelen’in ayrılmasından sonra Kayserispor’un yeni kaleci Murat Aslan oldu.
Murat Aslan, Kayseri’ye gelerek teknik heyete dahil oldu ve takımla çalışmalara başladı.