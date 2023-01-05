Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile gerçekleştirilen anlaşmanın basın huzurunda yinelenmesi adına düzenlenen imza töreni tehir edildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile gerçekleştirilen anlaşmanın basın huzurunda yinelenmesi adına düzenlenen imza töreni tehir edildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan için tertip edilen imza töreni bir kez daha ertelendi. Karagümrük maçı öncesinde basın huzurunda imzaların atılması adına planlanan sonrasında sarı kırmızılı futbolcuların konsantrasyonunun bozulmaması adına bugüne tehir edilen imza töreni, haftaya kaldı. Karagümrük karşısında ağır bir yenilgi alan ve moral bozukluğu yaşayan Kayserispor’da imza töreninin tarihi açıklandı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada imza töreninin önümüzdeki hafta Kayseri’de oynanacak Sivasspor maçı öncesinde RHG Enertürk Enerji stadında gerçekleştirileceği duyuruldu.